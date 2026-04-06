„Артемис II“ подобри рекорда за най-далечен полет от Земята

"Артемис II" подобри рекорда за най-далечен полет от Земята

Екипажът на космическата мисия „Артемис II“ подобри тази вечер рекорда за най-далечен полет от Земята.

Преди около 40 минути американските астронавти Рийд Уайзман, Виктор Глоувър и Кристина Коук и канадецът Джереми Хансен бяха вече на повече от 400 171 километра от планетата ни.

Малко след 1:00 ч. тази нощ българско време те ще достигнат и максимума на планираното си пътуване – на близо 407 000 километра и ще са откъм обратната страна на Луната.

Досегашният рекорд – с 6600 километра по-малко, беше на 56 години и беше поставен от екипажа на кораба „Aполо 13“.

В началото на днешния шести от общо 10 дни на мисията на „Артемис II“ четиримата астронавти са чули запис на колегата им Джим Ловъл от „Aполо 13“ с думите: „Добре дошли в старата ми махала, това е исторически ден, зная, че сте доста заети в момента, но не забравяйте да се радвате на гледката“.

Ловъл почина миналата година на 97-годишна възраст.

