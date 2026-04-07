Трафикът е интензивен на ГКПП „Капитан Андреево“ на изход за товарни автомобили. Това съобщават от Министерството на вътрешните работи.

Движението е нормално на всички гранични преходи с Румъния. Възстановено е движението през „Дунав мост“ при Русе след ремонтни дейности на пътната настилка. Временно преминаването се извършва поетапно в една лента.

Трафикът е нормален на всички гранични преходи с Гърция.

През граничните преходи „Рудозем“, „Златоград“, „Маказа“ и „Ивайловград“ се пропускат леки коли и микробуси до 3.5 тона.

През граничните преходи „Кулата“, „Илинден“ и „Капитан Петко войвода“ преминават преминават леки коли, автобуси и товарни автомобили.

Движението е нормално на всички гранични контролно-пропускателни пунктове с Република Северна Македония и със Сърбия.