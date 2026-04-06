БАБХ разкри море от безобразия при дряновски колбасарин

Повече от 6,5 тона храни ще бъдат унищожени след частично спиране на дейността на предприятие за добиване и преработка на месо с няколко обекта в дряновското село Соколово. Мярката е наложена от инспектори на Българската агенция по безопасност на храните, заради установени безброй нередности при съхранението, контрола и обработката на месни хранителни продукти.

Стоката е държана при несъответстваща температура и без етикети на български език, с нарушена цялост на опаковките, лошо хигиенно и техническо състояние на помещения и оборудване. В един от обектите на фирмата са открити храни от животински произход в значителни количества, които са били без задължителна идентификационна маркировка, включително близо 3 тона свински глави, телешко месо, агнешки продукти и осолени черва в бидони. Установено е, че при тези безобразия проследимостта на храните не може да бъде гарантирана.

Проверката е разкрила и сериозни проблеми със сградния фонд и оборудването. В хладилни камери са констатирани плесени по тавани и стени, корозирали врати, както и ръждясало технологично оборудване. В някои производствени помещения стенните покрития са били с лющещи се повърхности, а подово-стенните ъгли – в незадоволително хигиенно състояние.

Нарушения са установени и в останалите проверени обекти на същата фирма – млекопреработвателно предприятие, предприятие за имитиращи продукти, хладилна складова база и склад за търговия на едро. Сред тях са неизползване на помещения по предназначение, нарушена поточност на производството, непълно или неточно водене на технологични дневници, както и несъответствия между реално прилаганите технологични процеси и утвърдената документация.

В хладилни бази са открити млечни и имитиращи продукти без идентификационна маркировка, както и кашкавал с плесени, който не е бил отделен и насочен за унищожаване, каквито са нормативните изисквания. За всички обекти са предвидени допълнителни административни действия, включително издаване на предписания със срокове за отстраняване на несъответствията и последващ контрол за тяхното изпълнение.

