Лекарският съюз иска увеличение на цените на медицинските дейности

министерство на здравеопазването

От Националният съвет на Българския лекарски съюз настояват служебният министър на здравеопазването Михаил Околийски да предприеме действия за незабавно подписване на анекс към Националния рамков договор. Целта е спешно актуализиране на цените на всички медицински дейности.

В своята позиция лекарският съюз отбелязва, че здравната система е на ръба и е поставена под задълбочаващ се финансов дефицит.

„Разходите на лечебните заведения за енергия, медицински консумативи, издръжка и персонал се увеличават главоломно. Само за периода 2021–2025 г. средните разходи са нараснали с 85%, като през 2025 г. ръстът достига близо 18 процента. Разходите за персонал са се увеличили със 74% – вследствие на повишената минимална работна заплата, ръста на осигурителните прагове и необходимостта от задържане на кадри“, изтъкват от организацията.

В същото време цените на медицинските дейности остават на нивата от 2024 година, без да има актуализация през 2025-та и 2026-та.

Припомняме, че в края на миналата година председателят на Българския лекарски съюз Николай Брънзалов заяви, че при липса на приет държавен бюджет не може да бъде подписан нов Национален рамков договор и в сила ще остане действащият в моментa.

Изработка на Уеб Сайтове – 88Lab.eu

