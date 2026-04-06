Сръбските спецслужби опровергаха спекулациите, че Украйна се е опитала да взриви „Балкански поток“

Сръбските специални служби отхвърлиха твърденията на Унгария, че Украйна е направила опит да взриви газопровода „Балкански поток“ на територията на Сърбия. Генерал Джуро Йованич, директор на Агенцията за сигурност Министерство на отбраната на Сърбия, обясни, че откриването на експлозивите е резултат от продължителна операция на службите, продължила няколко месеца.

Той подчерта, че акцията е била успешна и е предшествана от дългосрочна оперативна работа и обмен на информация между различните служби. По думите му, още от месеци те са предупреждавали държавното ръководство, включително президента Александър Вучич, за възможна заплаха срещу компресорни станции и газова инфраструктура, но тези сигнали първоначално са били посрещнати със скептицизъм. Службите са разполагали с информация, че група мигранти с военна подготовка планира саботаж, като в момента тези лица се издирват и се очаква да бъдат задържани, независимо колко време ще отнеме разследването.

Йованич не разкри националността на заподозрените, но категорично отхвърли версията за украинско участие и намекна, че тя се разпространява с политически цели. Той посочи, че ежедневно се разпространява дезинформация, включително твърдения, че сръбската армия може да действа в интерес на трета страна и да използва украински експлозиви, за да обвини Украйна, което според него е напълно невярно.

„Какво значение има кой е производителят на експлозивите? Това не означава, че той е наредил или изпълнил атаката“, каза той.

В подкрепа на изявленията си Йованич представи снимки на откритите материали – специално опаковани и херметически запечатани експлозиви, детонатори и друго оборудване. Маркировките показват, че те са произведени в САЩ, но според него това по никакъв начин не означава участие на страната. Йованич подчерта, че сръбската армия е професионална институция, която не се намесва нито във вътрешнополитическите процеси в Сърбия, нито в политиката на други държави.

Extraordinary statement by Serbian VOA head Lt. Colonel Đuro Jovanić accusing president Aleksandar Vučić and state leaders of "being sceptical" about their earlier reports on plans for a pipeline sabotage, and denying in strong words allegations of involvement to frame Ukraine. pic.twitter.com/f9RfSKCiwT — Csaba Tóth ???????? (@tothcsabatibor) April 5, 2026

Вчера сръбският президент Александър Вучич съобщи, че сръбски части са открили взривни вещества с голяма разрушителна сила, както и детонатори за тяхното задействане, в района на северния град Канижа, близо до газовата инфраструктура на „Балкански поток“, която свързва Сърбия и Унгария. По този повод той незабавно е провел телефонен разговор с унгарския премиер Виктор Орбан.

Управляващите в Унгария, които изостават от опозицията преди парламентарните избори на 12 април, веднага обвиниха Украйна, че стои зад предполагаемия опит за взривяване. Външният министър Петер Сиярто направи и паралел със случая с газопровода Северен поток. Темата за предполагаемата украинска намеса се превърна в основен акцент в предизборната кампания на управляващите.

Украйна категорично отрече да е подготвяла взривяване на „Балкански поток“. Лидерът на унгарската опозиция Петър Мадяр също каза, че това е опит да се повлияе на изборите.