БНБ ще продаде на аукцион облигации за 150 млн. евро при 3.50% лихва

На 6 април, понеделник, Българска народна банка ще проведе аукцион за продажба на лихвоносни съкровищни облигации със срочност десет години (3652-дневни) от отворен тип с фиксиран лихвен процент от емисия № BG 20 400 26 218/11.02.2026 г. с падеж на 11 февруари 2036 г. при условия, определени от Министерството на финансите, съобщават от централната банка.

Номиналната стойност на предложеното количество е 150 млн. евро при 3.50% годишен лихвен процент.

Първичните дилъри могат да участват в аукциона със състезателни поръчки, както от свое име и за своя сметка, така и от свое име, но за сметка на свои клиенти.

От съобщението става ясно, че първичните дилъри могат да участват в аукциона и с несъстезателни поръчки от свое име, но за сметка на свои клиенти, които не са банки или инвестиционни посредници, включително и такива, установени в друга държава членка или в трета страна.

Максималното количество ДЦК, което един участник може да придобие със състезателни поръчки е в размер 50 на сто от предназначеното за продажба чрез състезателни поръчки количество.

Съотношението на ДЦК, предлагани със състезателни и несъстезателни поръчки, е 50 на сто към 50 на сто от общото предложено количество.

Участниците в аукциона трябва да имат предвид и това, че Министерство на финансите ще предлага за продажба допълнителни количества от емисия BG 20 400 26 218 от 11 февруари 2026 година.

„Министерство на финансите си запазва правото да отхвърля всички, респективно да одобрява определени поръчки, както и да одобрява количество, различно от предварително обявеното“, уточняват от Българската народна банка.