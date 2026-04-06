Дечев: Русинова не отрича фактите, да прояви отговорност при 5 хиляди евро заплата!

„Не мисля, че тя отрича фактите, които съм изложил. Искам да кажа на прокурор Русинова, че е крайно време да прояви отговорност към българските граждани, благодарение на които получава месечно възнаграждение над 5000 евро!“

Това заяви вътрешният министър Емил Дечев във връзка с гузното поведение на софийската градска прокурорка по повод разкритието, че пътувала многократно зад граница с укрилия се след скандала „Осемте джуджета“ бивш следовател Петьо Петров – Еврото. Русинова мълча близо седмица, след което пусна нелепо становище че искали да я дискредитират, но тя нямало да участва в този „сценарий“.

Дечев коментира и пътния инцидент с депутатат Явор Божанков, който не се е подчинил на полицейско разпореждане да спре за проверка. На следващият ден Божанков се явил в районното управление в родната му Горна Оряховица, но лекият му автомобил бил вече дерегистриран. Наложена му е и глоба в добавка на отнетата шофьорска книжка.

„Този случай е поредното доказателство, че това правителство начело с неговия министър-председател и в частност – министър на вътрешните работи, не е ничие, не е наше или ваше, а се опитва да работи по прозрачен начин. Няма политици или лица, които обслужват определена партия, не се влияем от това кой от коя партия или коалиция е. Предстои да се установи защо Божанков не се е подчинил на полицейското разпореждане, а прокуратурата сама ще прецени доколко е състоятелна неговата теза“, посочи служебният вътрешен министър.