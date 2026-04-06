Здравното министерство изисква информация за обществената поръчка за Национална детска болница

Министерството на здравеопазването изиска от „Здравна инвестиционна компания за детска болница“ (ЗИКДБ) подробна информация и аргументация по обявената обществена поръчка за проектиране и авторски надзор на Националната детска болница.



В писмо до компанията от ведомството поставят над 20 въпроса, които обхващат избора на процедура, критериите за подбор и условията за участие, структурата на плащанията, начина на оценяване и техническите изисквания. Сред основните акценти е изборът на открита процедура вместо конкурс за проект по Закона за обществените поръчки.

От здравното министерство посочват, че конкурсният подход следва да бъде стандарт при обекти с висока обществена значимост, тъй като осигурява по-широко участие, включително на международни екипи. Поставя се въпросът дали техническите изисквания са формулирани така, че да гарантират качество, а не да създават предпоставки за избор на най-ниската цена.

В писмото се посочва, че при необходимост от съществени промени, процедурата може да бъде прекратена и обявена отново.

