Иран няма да отвори Ормузкия проток в замяна на временно примирие

Иран е формулирал отговор на предложенията за прекратяване на огъня, представени от посредници, но няма да участва в преки преговори, докато САЩ и Израел ескалират атаките.





Иран няма да отвори отново Ормузкия проток в замяна на временно примирие, заяви високопоставен ирански представител пред Ройтерс, като добавя, че Техеран смята, че Вашингтон не показва готовност за трайно прекратяване на огъня.

Наближава определеният за утре краен срок, поставен от американския президент Доналд Тръмп, според който Иран трябва да отвори морския път или неговите електроцентрали и мостове да бъдат бомбардирани.



Говорителят на иранското външно министерство Есмаил Багаеи осъди заплахите на САЩ да атакуват иранската инфраструктура като военни престъпления, предупреждавайки, че всяка държава, която помага на Вашингтон, ще носи юридическа отговорност.



Междувременното иранската революционна гвардия твърди, че е атакувала американски десантен кораб LHA-7. Ирански медии съобщават за атака срещу нефтохимическия комплекс „Южен Парс“ – най-големият в страната. Израелските министър на отбраната Израел Кац потвърди, че тя е дело на израелските сили.



Към еврейската държава пък е бил изстрелян нов залп от ирански ракети, съобщиха израелските военни. Четирима души са загинали в Хайфа в резултат на ирански ракетен удар късно снощи.



Междувременно Израел продължава инвазията си в Южен Ливан. Министър-председателят Бенямин Нетаняху похвали убийството на ръководителя на разузнаването на Иранската революционна гвардия – Маджид Хадеми, извършено от израелските военни, като се закани, че Израел ще продължи с пълна сила да постига военните си цели.



Страните от Персийския залив съобщиха за прихванати ирански дронове.