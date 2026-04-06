Оставиха в ареста американски гражданин за тероризъм и палеж

Окръжният съд в Хасково остави в ареста 26-годишния американски гражданин Натхан Даниел Лимесанд, издирван с Европейска заповед за арест. По данни, предоставени от съда в Пардубице, Лимесанд е обвинен в участие в организирана група, извършила палеж на фабрика за производство на чувствителна военна техника, съобщават от БТА. Съдът е приел, че Европейската заповед за арест отговаря на изискванията на закона.

При пожара са нанесени щети за около 150 млн. чешки крони върху сградите и са унищожени изделия за още 100 милиона. След палежа групата е публикувала изявление в социалните мрежи, в което посочва, че действията ѝ са мотивирани от стремеж да се спре войната в Газа, както и че фабриката е свързана с израелски инвестиции.

Прокурор Елеонара Иванова уточни, че по обвиненията срещу Лимесанд чешкото законодателство предвижда наказание до 20 години затвор.

При определяне на мярката магистратите отчетоха наличието на реална опасност обвиняемият да се укрие. Като допълнителни аргументи бяха посочени обстоятелствата, че след палежа лицето е напуснало Чехия и е било задържано на на ГКПП „Капитан Андреево” на 3 април.

Пред съда Лимесанд заяви, че желае да бъде екстрадиран в Чехия. Вместо последна дума, в съдебна зала той каза, че предпочита да изпрати послание: „Палестина трябва да остане свободна, да е извън окупацията на Израел. И това ще е така“.

Определението на Окръжния съд в Хасково подлежи на обжалване и протест пред Апелативния съд в Пловдив в 3-дневен срок.