Хасан Адемов: Търси се начин двете деца от Ямобол да са настанени на едно място

Служебният министър на труда и социалната политика Хасан Адемов заяви при откриването на Националната инициатива „Приеми ме“, че има приемно семейство, което е готово да приеме двете деца от Ямбол, въпреки че в момента те са настанени в две отделни. Той уточни, че е изработен график за свиждания между двете деца, като се търсят близки и познати, които да се съгласят да ги приемат.

Припомняме, че двете деца – момченце на 3 години и момиче на около годинка, бяха изведени от ямболския жилищен комплекс “Златен рог”, след като бил получен сигнал за дете, което виси от парапета на тераса на последния етаж.

Хасан Адемов допълни, че се работи и с родителите относно на техния родителски капацитет и условията на живот в семейството.

В рамките на съвместната кампания на БТА и Агенцията за социално подпомагаме, социалният министър съобщи, че общо 1488 деца у нас се отглеждат в 1604 приемни семейства. Той допълни, че най-добрият подход остава превенцията и помощта за биологичните родители преди и след раждането.

Адемов коментира и предложенията на КНСБ за антикризисни мерки заради скока на цените след напрежението в Близкия изток. По думите му те все още не са постъпили официално, но е възложено да се извърши анализ и остойностяване на предложенията. Очаква се до края на деня предложенията на синдиката да бъдат внесени официално в социалното министерство и да бъдат обсъждани в рамките на служебното правителство.