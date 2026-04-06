Областните управители са започнали да получават отпечатаните бюлетини за предстоящия вот

От днес областните управители започват да получават отпечатаните бюлетини за предстоящите предсрочни парламентарни избори, като Министерство на вътрешните работи осигурява тяхната охрана, както и тази на изборните помещения. Това съобщи Ваня Нушева – съветник по въпросите на изборите на служебния министър-председател, по време на редовния брифинг на Координационния съвет по подготовка на изборите.

Тя отбеляза, че през последната седмица институциите са работили активно по организацията, като предстои още една интензивна седмица. Освен охранителните дейности, МВР извършва и превенция и разследвания, свързани с нарушения на изборните права.

От Координационния съвет по подготовката на изборите препоръчаха на университетите да организират работата си така, че студентите да могат навреме да получат необходимите документи за гласуване. Според Изборен кодекс студентите, които учат в друг град, могат да гласуват със заверена студентска книжка или удостоверение, като част от висшите училища вече използват електронни варианти.

Нушева подчерта, че е важно всички граждани да упражнят правото си на глас, като отбеляза и засилената активност на младите хора, заявили желание за участие в управлението на страната.

Тя допълни, че Министерство на външните работи е приключило обработката на заявленията за гласуване в чужбина, публикувало е списъците и адресите на секциите и предстои да представи карта с тяхното местоположение. Проведени са и консултации за състава на секционните комисии зад граница, като във всяка секция ще има представител на министерството.

По отношение на организацията са подготвени изборните книжа и материали, както и транспортните планове за доставката им, като се очаква и график за машините за гласуване. Министерство на електронното управление е завършило удостоверяването на машините, софтуера и генерирането на хешкода, като всички действия са извършени под ръководството на Централна избирателна комисия и в присъствието на наблюдатели и партийни представители.

За първи път е предвидена възможност да се проверява дали устройствата за видеонаблюдение в секциите излъчват сигнал по време на преброяването, като при проблем ще се уведомяват районните комисии. Взети са и мерки за по-добра достъпност – чрез QR кодове незрящите граждани ще могат да получават информация за кандидатските листи.

В заключение Нушева определи всички тези действия като ключови за подготовката на изборите и увери, че институциите ще продължат координираната си работа и през следващите дни.

В МВР към момента са получени 1042 сигнала за нарушаване на изборното законодателство, 183 души са задържани

Към 8:30 ч. са постъпили 1042 сигнала за нарушения на изборния процес, а задържаните лица са 183, съобщи заместник-министърът на вътрешните работи Иван Анчев по време на брифинга. Той отбеляза, че за същия период преди изборите през 2024 г. сигналите са били значително по-малко – 179.

Анчев представи и допълнителни данни, според които досега са образувани 308 наказателни производства при 58 година по-рано, както и 307 бързи досъдебни производства спрямо 53 през 2024 година. Броят на задържаните е 183 при 35 за същия период тогава, а издадените предупредителни протоколи по Закона за МВР са 2741 при 662 година по-рано.

До 3 април са проведени 167 специализирани полицейски операции при 173 към средата на октомври 2024 г., като по думите му тези резултати са постигнати с по-малко ресурси, въпреки по-големия обем работа.

От 8:00 ч. днес е започнало транспортирането на изборните книжа от печатницата в Плевен към Русе, Силистра и Добрич, като те се охраняват от служители на Жандармерия.

Анчев съобщи още, че на 3 април представители на Министерство на вътрешните работи са провели среща с Организация за сигурност и сътрудничество в Европа, на която са представили действията си по подготовката на изборите.

В дирекция „Български документи за самоличност“ е създадена организация за по-бързо издаване на лични карти и удостоверения. В периода от 19 март до 2 април са издадени общо 29 319 лични карти, като тази информация е изпратена до Министерски съвет и прокуратурата.

Накрая Анчев съобщи, че днес в Пловдив, а утре във Велико Търново, ще се проведат национални съвещания на Министерство на вътрешните работи с областните дирекции от Южна и Северна България, посветени изцяло на организацията и провеждането на изборите.