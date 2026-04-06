Тръмп може да обмисли смяната на Пит Хегсет, ако Иран откаже за отстъпи

Президентът на САЩ Доналд Тръмп може скоро да обмисли смяната на министъра на отбраната Пит Хегсет, ако Иран откаже да отстъпи и американските военни продължат да губят самолети. Това мнение изрази колумнистът на Hürriyet Фатих Чекирге, анализирайки последните оставки в американските военни и спасителната операция за навигатора на изтребителя F-15E, свален над иранска територия.

„Няма да е изненадващо, ако Тръмп скоро смени министъра на отбраната Хегсет. Неотдавнашното прощално послание от уволнения началник на щаба на американската армия Ранди Джордж можеше да причини някои проблеми. Съществува схващането, че Хегсет е прехвърлил вината за провалите върху началника на щаба“, смята наблюдателят.

Според неговата оценка,

Тръмп е под нарастващ натиск поради ситуацията с Ормузкия проток и свалените от Иран самолети.

В тази ситуация той „би могъл да заеме твърда позиция срещу НАТО, защото алиансът не му помага в пролива“. Той би могъл и да отмени участието си на срещата на върха на НАТО в Анкара. „Или най-малкото може да чуем подобни заплахи от него“, пише Чекирге.

Според наблюдателя, при настоящите обстоятелства, човекът, на когото Белият дом би могъл да обърне особено внимание в контекста на случващото се, е началникът на CENTCOM адмирал Брад Купър. Той, както отбелязва Чекирге, е ръководил операцията по спасяването на навигатора F-15E. „Адмирал Брад Купър беше в самия център на най-критичната фаза на тази операция. Той работеше в Ирак и Сирия, познава добре региона и има контакти там. По време на конфликта в Сирия той разработва планове и провежда операции съвместно с ЦРУ за организиране на Сирийските демократични сили. Купър посещаваше Ербил многократно. „Срещнал се е с кюрдското ръководство в региона и командирите на кюрдските въоръжени организации и е участвал в обучението и координирането на действията на тези сили“, подчертава наблюдателят.

Той заключава, че

„ако Иран продължи да оказва натиск в Ормузкия проток, атакува страните от Персийския залив,

не се съгласи с исканията на Тръмп и продължи да сваля американски военни самолети, американският президент ще се почувства притиснат в ъгъла“. „Тогава Тръмп или ще се опита да избегне отговорността, като направи значителни промени в собствения си кабинет, включително министъра на отбраната, и след това ще прехвърли вината върху министрите. Или ще започне да обвинява НАТО в недостатъчна помощ и да отправя заплахи, сигнализирайки за формирането на нов съюз“, отбеляза Чекирге.

На 3 април „Вашингтон пост“ съобщи, че Министерството на отбраната на САЩ е уволнило началника на щаба на американската армия Ранди Джордж и няколко генерали. В началото на миналата година беше съобщено и за оставката на Чарлз Браун, председател на Обединения комитет на началник-щабовете.