САЩ и Иран са получили план за прекратяване на военните действия

Съединените щати и Иран са получили план, изготвен от Пакистан, който предвижда незабавно прекратяване на огъня, последвано от всеобхватно споразумение.

По информация от източници на Ройтерс, началникът на армията на Пакистан -фелдмаршал Асим Мунир, е провел интензивни нощни разговори с американския вицепрезидент Джей Ди Ванс, специалния пратеник Стив Уиткоф и иранския външен министър Абас Арагчи. Първоначалното споразумение щяло да бъде структурирано като меморандум за разбирателство и окончателно оформено в електронен формат от Пакистан, който е единственият канал за комуникации в преговорите.

Въпреки дипломатическите усилия Техеран е дал сигнал, че няма да отвори Ормузкия проток като част от временно примирие. Ирански представител е съобщил, че страната не приема поставянето на крайни срокове, докато анализира предложението.