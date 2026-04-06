САЩ и Иран са получили план за прекратяване на военните действия

Войната в Иран е причинила най-сериозния срив на доставките на петрол, констатира МАЕ, Израел съобщи за над 200 поразени цели в Иран за едно денонощие

Съединените щати и Иран са получили план, изготвен от Пакистан, който предвижда незабавно прекратяване на огъня, последвано от всеобхватно споразумение.

По информация от източници на Ройтерс, началникът на армията на Пакистан -фелдмаршал Асим Мунир, е провел интензивни нощни разговори с американския вицепрезидент Джей Ди Ванс, специалния пратеник Стив Уиткоф и иранския външен министър Абас Арагчи. Първоначалното споразумение щяло да бъде структурирано като меморандум за разбирателство и окончателно оформено в електронен формат от Пакистан, който е единственият канал за комуникации в преговорите.

Въпреки дипломатическите усилия Техеран е дал сигнал, че няма да отвори Ормузкия проток като част от временно примирие. Ирански представител е съобщил, че страната не приема поставянето на крайни срокове, докато анализира предложението.

