„Прогресивна България“ на Румен Радев ще учреди партия

Румен Радев превръща коалиция „Прогресивна България“, с която ще участва на изборите на 19 април, в партия. В прессъобщение от формацията съобщиха в понеделник, 6 април, че на 25 март инициативен комитет е приел учредителната декларация на новата партия, която ще носи същото име.

В съобщението не се съобщава кои са хората в инициативния комитет, няма посочена дата за учредително събрание, нито предложение кой ще е бъдещият лидер на партията. От текста обаче се разбира, че се набират членове за новата формация. Според закона „Прогресивна България“ може да стане партия най-рано през лятото.

„Всеки гражданин с избирателни права може да се присъедини към подписката чрез саморъчно попълнена и подписана декларация за индивидуално членство по образец“, пишат от „Прогресивна България“.

В учредителната декларация се прави анализ на състоянието на държавата, като се акцентира върху ерозия на институциите, широко разпространена корупция и задълбочаваща се пропаст между гражданите. Според авторите на документа политическата система е довела до отслабване на държавността, зависимост на институциите и загуба на обществено доверие.

Критики са отправени и към съдебната система, службите за сигурност и конституционните промени от 2023 г., които според инициативния комитет са нарушили баланса между властите.

Акцент е поставен и върху решението за въвеждане на еврото без провеждане на референдум, както и на протестите през ноември 2025 г., определени като израз на обществено недоволство срещу модела на управление.

„Прогресивна България“ обявява, че новата партия ще се ръководи от принципите на свобода, солидарност и справедливост, като си поставя за цел утвърждаване на върховенството на закона, независимо правосъдие и защита на обществения интерес.