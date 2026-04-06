Испания подготвя легализация на 500 000 мигранти в разрез с по-строгата политика в Европа

Правителството на испанския премиер Педро Санчес подготвя мащабна мярка за узаконяване на 500 000 работници без документи, повечето от които са от Латинска Америка. Инициативата дава надежда на приблизително 840 000 чужденци, пребиваващи нелегално в Испания.

Планът рязко контрастира с по-строгите миграционни политики в Европейския съюз, където се обсъждат по-твърди мерки и създаване на центрове за депортация на мигранти.

В своя публикация за американското издание „Ню Йорк Таймс“ испанският премиер защити мярката както с морални, така и с икономически аргументи. Той подчерта, че мигрантите без документи играят ключова роля в ежедневието и функционирането на обществото. По думите му, докато някои държави залагат на репресивни мерки, Испания избира „различен път“, основан както на хуманност, така и на прагматизъм.

Проектът все още е в етап на обсъждане преди окончателното му одобрение от кабинета. Очаква се приемът на заявления за получаване на редовни документи да започне още през април и да продължи до края на юни. Кандидатите ще могат да получат едногодишно разрешение за пребиваване, ако са пристигнали в Испания през миналата година, пребивавали са в страната поне пет месеца и нямат криминално досие, пише в. „Монд“.