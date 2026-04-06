Прокуратурата скочи срещу новата дрога – време ли е за реформа?

От Софийската районна прокуратура се оплакаха от липсата на адекватно законодателство срещу новите наркотици – фентанил, нови видове синтетична дрога и известния покрай казуса “Хасърджиев” GHB (наркотик на изнасилвача).

Очевидно поводът за позицията на обвинението е наскоро внесеният обвинителен акт срещу бившия шеф на Националната пациентска организация Станимир Хасърджиев и още трима негови съучастници – актьора Росен Белов, ветерана от Френския легион Симеон Дряновски и гръцкия модел Анастасиос Михаилидис. Именно по това дело бе обявено за първи път, че има данни за употреба на GHB – наркотик, който служи за склоняване и осъществяване на блудства.

След първото дело за държане на гама-хидроксибутират (GHB), внесено в съда от Софийската районна прокуратура, се забелязва тревожна тенденция във връзка с навлизането на нови синтетични вещества и липса на актуално законодателство, което да се прилага спрямо тях, заявиха от районната прокуратура.

Според тях случаят със Станимир Хасарджиев и компания, не следва да бъде възприеман като единичен или изолиран. Райнното обвинение допълва, че нормативната уредба изостава с оценката, класификацията или определянето на стойността на веществата за нуждите на производства в съда.

Особено тревожен бил и фактът, че при новите синтетични вещества държавната реакция често се развивала на части – в един акт се урежда включването на веществото в съответен списък, в друг се определя стойността му за нуждите на процеса.

Софийската районна прокуратура поставя и няколко въпроса:

  1. Достатъчно бързо ли се актуализират списъците на наркотичните вещества?
  2. Има ли работещ механизъм за ранно разпознаване и оценка на нови синтетични вещества?
  3. Съответства ли правната класификация на реалната степен на риск?
  4. Допустимо ли е наказателноправната реакция да зависи от забавено и разпокъсано нормативно догонване?
  5.  Подготвена ли е държавата за заплахата от фентанил, синтетични опиоиди, GHB и другите нови вещества, които се разпространяват по-бързо от закона?

Необходимо е прокуратурата, Министерството на вътрешните работи, Министерството на правосъдието, Министерството на здравеопазването, Министерството на образованието и науката, Агенция „Митници“, компетентните експертни съвети и Народното събрание да действат координирано и с общ подход, посочват от държавното обвинение.

Още от категорията..

Последни новини

