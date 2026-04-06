Активите на банковата система нарастват със 17 млрд. лв. до 227 млрд. лв. в края на декември

сметководен

През четвъртото тримесечие на миналата година активите на банковата система у нас нараснаха със 17 млрд. лв. и в края на декември възлязоха на 227 млрд. лв., отбелязват от Българската народна банка. Това става ясно от тримесечното издание „Банките в България“, което се подготвя от управление „Банков надзор“ на БНБ. То съдържа кратък аналитичен обзор за състоянието на банковата система през изминалото тримесечие, надзорни регулации и баланси и отчети за доходите по групи банки и за отделните банки в страната.

През периода динамиката на балансовите позиции беше под влияние на подготовката за присъединяването на България към еврозоната на 1 януари 2026 г., след като през юни 2025 г. бяха публикувани конвергентните доклади на ЕЦБ и Европейската комисия. 

Размерът на позициите „пари, парични салда при централни банки и други депозити на виждане“ и „кредити и аванси“ продължи да нараства, а

при привлечените депозити в банковата система беше отчетен по-висок темп на растеж (6.9%)

от този за третото тримесечие на миналата година (4.4%). Дълговите ценни книжа нараснаха също спрямо края на септември. Пазарният дял на значимите банкови институции (съгласно критериите на ЕЦБ) – „Обединена българска банка“, „Банка ДСК“, „УниКредит Булбанк“, „Юробанк България“ и „Първа инвестиционна банка“, в активите на банковата система към 31 декември беше 68.5 процента. Този на по-малко значимите институции – 29.1%, а на клоновете на чуждестранни банки – 2.4 на сто. 

В структурата на балансовите активи на банковата система през периода октомври – декември

по позицията „кредити и аванси“ е отчетено увеличение с 11 млрд. лв. до 141.5 млрд. лв.,

което представлява дял от 62.3% в балансовите активи в края на декември.

Лихвите по потребителските кредити растат, депозитите за бизнеса поевтиняват

През четвъртото тримесечие брутният кредитен портфейл на банковата система нарасна с по-висок темп (4.2%) спрямо отчетения за третото тримесечие (3.9%). Необслужваните кредити по брутна стойност нараснаха с 6.4% и делът им в кредитния портфейл в края на периода възлезе на 3.2%, с 6 базисни точки повече спрямо 30 септември миналата година. 

Размерът на активите на банковата система, съотнесен към БВП в края на декември 2025 г. възлезе на 100.1% (95.8% в края на септември 2025 г.).

Собственият капитал в баланса на банковата система към края на декември е в размер на 29.7 млрд. лв. и спрямо края на септември нарасна с 4.5 млрд. лв. (17.9%). Основен принос за това имаше увеличението на внесения капитал. 

Към края на 2025 г. банковата система отчете печалба в размер на 3.6 млрд. лв., или с 43 млн. лв. (1.2%) по-малко спрямо реализираната за 2024 година. 

