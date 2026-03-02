Пийт Хегсет определи атаката срещу Иран като „най-прецизната в историята“

На пресконференция в Пентагона министърът на отбраната на САЩ Пийт Хегсет определи американско-израелските въздушни атаки срещу Иран, при които загинаха висши ирански представители, в това число и аятолах Али Хаменей, като “най-прецизната операция в човешката историята”, съобщават от AP.

Осъждайки „ислямисткия режим на Техеран“, Хегсет допълни, че насилието в Ирак, Афганистан и Ливан като посредници на радикалната идеология, е продължило повече от четири десетилетия.

„Тяхната война срещу американците се превърна в наше възмездие срещу техния аятолах и неговия култ към смъртта“, подчерта американският министър на отбраната.

На брифинга Хегсет повтори, че американските удари миналата година са унищожили ядрените съоръжения на Иран, но Техеран продължавал да работи по ракети и дронове като средство за изнудване.

Попитан за промяната във вижданията на президента на САЩ Доналд Тръмп по отношение на принципа за ненападение на Иран, следван по време на първия му мандат, Хегсет заяви, че първоначално във Вашингтон се опитвали по дипломатичен начин да разрешат спора, но след като това не дало резултат, те прибегнали до по-решителни действия.

„Предишният режим имаше всички шансове да постигне сключването на мирна и разумна сделка. Но Техеран не преговаряше. Те се бавеха“, отбеляза американският министър войната, както би било по-правилно да се нарича, предвид решението на Тръмп да преименува Министерството на отбраната в Министерство на войната.

В същото време при нанасянето на първите удари по Иран в събота и САЩ, и Израел обявиха, че основна цел на кампанията им е свалянето на режима на аятоласите.

Хегсет днес уточни: „Президентът Доналд Тръмп е решен да предпази САЩ от блатото на изграждането на нации, подобно на тези, наблюдавани в минали войни в Близкия изток.Това не е Ирак. Това няма да продължи безкрайно. Нашето поколение знае по-добре, както и този президент. Той определи като глупави войните, водени през последните 20 години, с цел изграждане на държави. И е прав“, добави министърът.

На въпрос дали в момента има военни на място в Иран, Пит Хегсет отговори: „ Не, но няма да се впускаме в подробности какво ще направим или какво няма да направим“.

Във връзка със загиналите четирима американски военнослужещи, убити при военните действия в Близкия изток, нито Хегсет, нито Дан Кейн, който е председател на Обединения комитет на началник-щабовете, дадоха повече подробности. Те не коментираха нито какви са крайните цели на операцията, нито колко дълго може да продължи, нито какъв би бил успехът й.

От друга страна Дан Кейн призна, че американските и израелските сили месеци наред са се подготвяли за ударите.

„Това беше удар през деня… извършен от Израелските отбранителни сили, подпомогнат от американската разузнавателна общност“, поясни председателят на Обединения комитет на началник-щабовете .

Междувременно Ливан обяви за незаконни военните действия на „Хизбула”, при които терористичната групировка изстреля няколко ракети срещу Израел през нощта. От “Хизбула” заявиха, че атаката им е в отговор на убийството на върховния лидер на Иран аятолах Али Хаменей.

В отговор израелският министър на отбраната Израел Кац се обърна към лидера на “Хизбула” Наим Касем с предупреждение, че ще свърши “в дълбините на ада”.