РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Facebook Youtube

Хванат в крачка – заловиха 40-годишен иманяр край Ветрен

От Областната дирекция на МВР в Пазарджик съобщиха, че са заловили иманяр край Ветрен, който ровел за антики в обособена градска местност.

Полицаите, пристигнали на място, засекли 40-годишния мъж от Пловдив. Те открили кутия с 34 непочистени монети с белези на културно-исторически ценности, металдетектор и лопати. При последвали претърсвания на адреси, където пребивава мъжът – в Пазарджик, Пловдив и село Мало Конаре, са намерени още техническо оборудване и приспособления за метал-детектори. До момента мъжът няма регистрирани криминални прояви.

Всички вещи и предмети са иззети, а мъжът е арестуван. Спрямо него е образувано досъдебно производство под надзора на Окръжната прокуратура в Пазарджик.

Междувременно в Кюстендилско беше заловен още един иманяр на 34 години. Той е бил хванат в крачка на 5 април в землището на село Пастух да търси културно-исторически ценности с висока стойност.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Анкета

Ще ви мотивират ли новите играчи на политическата сцена да отидете до урните за гласуване на 19 април?
Гласувай

Подкаст

Параграф 22

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

Facebook-f Youtube

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

Никога не пропускайте важни новини. Абонирайте се за нашия бюлетин.

Изработка на Уеб Сайтове – 88Lab.eu

Информация

Всички права запазени.