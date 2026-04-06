Хванат в крачка – заловиха 40-годишен иманяр край Ветрен

От Областната дирекция на МВР в Пазарджик съобщиха, че са заловили иманяр край Ветрен, който ровел за антики в обособена градска местност.

Полицаите, пристигнали на място, засекли 40-годишния мъж от Пловдив. Те открили кутия с 34 непочистени монети с белези на културно-исторически ценности, металдетектор и лопати. При последвали претърсвания на адреси, където пребивава мъжът – в Пазарджик, Пловдив и село Мало Конаре, са намерени още техническо оборудване и приспособления за метал-детектори. До момента мъжът няма регистрирани криминални прояви.

Всички вещи и предмети са иззети, а мъжът е арестуван. Спрямо него е образувано досъдебно производство под надзора на Окръжната прокуратура в Пазарджик.

Междувременно в Кюстендилско беше заловен още един иманяр на 34 години. Той е бил хванат в крачка на 5 април в землището на село Пастух да търси културно-исторически ценности с висока стойност.