Израел ликвидира началника на разузнаването на КГИР

Министърът на отбраната на Израел – Израел Кац, заяви, че е бил ликвидиран началника на разузнаването на иранския Корпус на гвардейците на Ислямската революция (КГИР), предаде “Асошиейтед Прес”. Министърът допълни, че Израел също така е нанесъл сериозни щети на стоманодобивната и нефтохимическата промишленост на Иран.

„Ще продължим да смазваме иранската национална инфраструктура и да допринасяме за подкопаването и срива на терористичния режим и неговите способности да насърчава терора и да обстрелва Държавата Израел“, добави той.

От Корпуса на гвардейците потвърдиха, че началникът на разузнаването на организацията генерал-майор Маджид Кадеми е бил убит рано тази сутрин, но не дадоха повече подробности.

Кой е Маджид Кадеми?

Кадеми замени Мохамед Каземи, който също беше убит при друга израелска атака на 15 юни 2025 година по време на 12-дневната ирано-израелска война. Той беше определян постоянно от анализаторите като изгряваща звезда и потенциален наследник на най-високите разузнавателни постове в Корпуса на гвардейците на ислямската революция.

Маджид Кадеми беше възприеман и като стабилизираща сила в Иран, след смъртта на високопоставени лидери, сред които и аятолаха Али Хаменей. Кадеми е имал докторски степени по национална сигурност и стратегически отбранителни науки.

