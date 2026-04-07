С 21 обекта OMV България откри собствена мрежа от зарядни станции с марката eMotion

OMV България има вече собствена мрежа от бързи зарядни станции за електромобили под марката eMotion. Инициативата подкрепя дългосрочната стратегия на компанията за насърчаване на електрическата мобилност и постигане на въглеродна неутралност до 2050 година.

Към момента от всички обекти на ОMV в страната 21 вече разполагат със зарядни станции. Пет са новоизградените локации, всяка оборудвана с ултрабързи зарядни станции с мощност до 300 kW. Те са позиционирани на ключови локации в страната – АМ Хемус, АМ Тракия, София, Бургас, Плевен и Благоевград.

Общо 16 от вече съществуващите зарядни точки на обектите на компанията са прехвърлени под марката eMotion.

Всички зарядни станции поддържат плащане с банкова карта и с OMV бизнес карта E-Mobility, като това осигурява бързо зареждане както за частни, така и за корпоративни клиенти, отбелязват от компанията. То може да се комбинира с почивка за кафе, хранене и достъп до всички услуги в обектите на OMV.

Още тази година OMV ще започне поетапна подмяна на оборудването на зарядните точки, поставяйки фокус върху транзитните и магистралните обекти. Там, където е възможно осигуряване на необходимата инфраструктура, компанията планира инсталирането на по две зарядни станции с мощност до 300kW и минимум четири конектора.

„Зарядните станции eMotion са отражение на стратегическата визия на OMV

да създава устойчиви решения за утрешния ден. Имаме амбицията да изграждаме зарядната инфраструктура навсякъде, където условията позволяват, като поставяме приоритет върху магистралните и транзитните обекти. Вярваме, че с мрежата eMotion ще осигурим всички необходими удобства за водачите на електомобили, както и тяхната сигурност на пътя“, споделя Ангел Тухов,управител и мениджър „Верига бензиностанции“ на OMV България.

Ключов ангажимент на OMV е да инвестира в разширяване на зарядната инфраструктура на своите бензиностанции

и ключови локации в Централна и Източна Европа. До 2030 г. компанията планира да има общо 2000 зарядни точки в Австрия, Румъния, Словакия, Унгария и България, като повечето от тях ще бъдат бързи зарядни станции с мощност между 150 kW и 300 kW.

OMV Aktiengesellschaft се трансформира в интегрирана компания за устойчива енергия, горива и химикали и се стреми да постигне net zero емисии най-късно до 2050 година. През 2025 г. групата генерира приходи от 24 млрд. евро, с персонал от около 22 300 служители по света. Ключовите стратегически дялови участия на OMV включват 51.2% дял в OMV Petrom и 50% в Borouge International. Акциите на OMV се търгуват на Виенската фондова борса (OMV), както и в САЩ на OTCQX (OMVKY, OMVJF).