Напусна ни Янка Рупкина – славеят на Странджа

Напусна ни Янка Рупкина – българската народна певица, позната още като славея на Странджа заради приноса ѝ за съхраняването на странджанската певческа традиция, съобщи обществената телевизия. Певицата е починала на 87-годишна възраст, след продължителен престой в болница след прекаран тежък инсулт в началото на март.

Рупкина ще остане в историята като един от значимите посланици на българския фолклор по света. Световната си известност дължи на работата си и с вокално трио “Българка”. Нейната „Калиманку, Денку“ в обработка на композитора Красимир Кюркчийски се превръща в химн на българщината, който провокира швейцарския продуцент Марсел Селие да превърне проекта „Мистерията на българските гласове“ в космически феномен.

Родена на 15 август 1938 година в странджанското село Богданово, Янка Рупкина е посветила целия си живот на популяризирането на народната песен, въпреки че средното си образование завършва в техникума за медицински сестри в Бургас.

На 22 години печели първа награда от събора-надпяване в село Граматиково. Сред гостите на събора са и видни фолклористи, които канят Рупкина в София да участва в конкурса на Ансамбъла за народни песни на Българското национално радио. Младата изпълнителка го печели. От 1960 г. в продължение на 30 години е солистка на Ансамбъла. Прави много записи за фонда на БНР, издава няколко грамофонни плочи в “Балкантон” и снима много филми за БНТ.

Преломен момент в живота на певицата е 21 декември 1971 година, когато оцелява в ужасяващата самолетна катастрофа, при която загиват 30 души, сред които и многообещаващата млада изпълнителка Паша Христова. Рупкина се разминава с изгаряния по ръцете, за които по-късно твърди, че ѝ дават сила да лекува.

По време на дългогодишната си кариера Рупкина си сътрудничи с редица големи български и световни музиканти, сред които Кейт Буш, Джордж Харисън, Крис де Бърг, Линда Ронстад, формацията „Спешен случай“.

През 2012 година Янка Рупкина е удостоена с високото държавно отличие орден “Св. св. Кирил и Методий”. Почетен гражданин e на Бургас от 2017 година.

Поклон пред паметта ѝ!