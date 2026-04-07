КС ще решава дали компенсациите за високите цени на горивата са законни

Конституционният съд ще реши законни ли са компенсациите за високите цени на горивата

Конституционният съд е допуснал за разглеждане по същество делото по искане на Министерския съвет за установяване на противоконституционност на решение на Народното събрание от 13 март, свързано с компенсациите срещу високите цени на горивата, породени от конфликта в Близкия изток.

В заседанието участваха всички 12 конституционни съдии, като определението е прието единодушно. Докладчик по делото е съдия Сашо Пенов.

Припомняме, че решението на парламента предвижда Министерският съвет да разработи и приеме мерки за подпомагане на най-уязвимите социални групи с доходи под прага на бедност (390.63 евро), включително чрез разширяване на програмите за енергийно подпомагане.

По отношение на подкрепата за предприятията и публичните услуги, засегнати от увеличените разходи за енергийни ресурси, кабинетът следва да разработи мерки и програма, насочени към транспортния сектор, градския транспорт, лечебни заведения, училища, детски градини и ясли, както и към земеделските производители.

Кабинетът атакува парламентарното решение пред съда, отбелязвайки, че приема и приветства духа на решението на 51-ото Народно събрание, но оспорва правната му форма.

И за нас е важно да въведем бързо и ефективно мерки за горивата. След няколко дни ще обявим целия пакет от мерки – вече и в полза на бизнеса“, обяви министърът на финансите Георги Клисурски, малко след като стана ясно, че ще сезират Конституционния съд за решението на парламента.

Що се отнася до мерките в подкрепа на гражданите заради високите цени на горивата, служебният кабинет обяви задействане на процедура с компенсации в случаите, когато горивото се задържи на цена от 1.60 евро за три поредни дни. При подобен сценарий се предвиждат по 20 евро за онзи човек, който е с доход до 652 евро.

