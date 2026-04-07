РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Facebook Youtube

БНБ продаде на аукцион облигации за 150 млн. евро

Дефицитът по текущата сметка и търговският баланс рязко се увеличават през септември 2025 година, съобщи БНБ

Българската народна банка проведе аукцион за продажба на част от емисия № BG 20 400 26 218/11.02.2026 г. (десетгодишни лихвоносни съкровищни облигации) с падеж 11 февруари 2036 г., при условия, определени от Министерството на финансите, съобщиха от централната банка.

Министерството на финансите предложи за продажба съкровищни облигации от тази емисия в размер на 150 000 000 евро и лихвен процент 3.50% годишно. Датата на плащане за одобреното количество е 8 април. Лихвите се изплащат на всеки шест месеца, считано от датата на емисията, като последното плащане се извършва заедно с изплащането на номиналната стойност на емисията.

До участие в аукциона бяха допуснати поръчки със съвкупна номинална стойност 163 205 000 евро,

в т.ч. несъстезателни поръчки със съвкупна номинална стойност 5 155 000 евро. Постигнатият коефициент на покритие е 1.09. Средната цена на допуснатите до участие в аукциона поръчки е 94.69 евро на 100 евро номинал.

Съгласно взетото от Министерството на финансите решение, 

бяха одобрени поръчки в размер на 150 000 000 евро номинална стойност,

в т.ч. несъстезателни поръчки в размер на 5 155 000 евро.

В аукциона участваха 8 първични дилъри на държавни ценни книжа.

„Министерството на финансите ще предлага за продажба допълнителни количества от емисията“, уточняват от Българската народна банка.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Анкета

Ще ви мотивират ли новите играчи на политическата сцена да отидете до урните за гласуване на 19 април?
Гласувай

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

Facebook-f Youtube

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

Никога не пропускайте важни новини. Абонирайте се за нашия бюлетин.

Изработка на Уеб Сайтове – 88Lab.eu

Информация

Всички права запазени.