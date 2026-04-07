БНБ продаде на аукцион облигации за 150 млн. евро

Българската народна банка проведе аукцион за продажба на част от емисия № BG 20 400 26 218/11.02.2026 г. (десетгодишни лихвоносни съкровищни облигации) с падеж 11 февруари 2036 г., при условия, определени от Министерството на финансите, съобщиха от централната банка.
Министерството на финансите предложи за продажба съкровищни облигации от тази емисия в размер на 150 000 000 евро и лихвен процент 3.50% годишно. Датата на плащане за одобреното количество е 8 април. Лихвите се изплащат на всеки шест месеца, считано от датата на емисията, като последното плащане се извършва заедно с изплащането на номиналната стойност на емисията.
До участие в аукциона бяха допуснати поръчки със съвкупна номинална стойност 163 205 000 евро,
в т.ч. несъстезателни поръчки със съвкупна номинална стойност 5 155 000 евро. Постигнатият коефициент на покритие е 1.09. Средната цена на допуснатите до участие в аукциона поръчки е 94.69 евро на 100 евро номинал.
Съгласно взетото от Министерството на финансите решение,
бяха одобрени поръчки в размер на 150 000 000 евро номинална стойност,
в т.ч. несъстезателни поръчки в размер на 5 155 000 евро.
В аукциона участваха 8 първични дилъри на държавни ценни книжа.
„Министерството на финансите ще предлага за продажба допълнителни количества от емисията“, уточняват от Българската народна банка.