БНБ продаде на аукцион облигации за 150 млн. евро

Министерството на финансите предложи за продажба съкровищни облигации от тази емисия в размер на 150 000 000 евро и лихвен процент 3.50% годишно. Датата на плащане за одобреното количество е 8 април. Лихвите се изплащат на всеки шест месеца, считано от датата на емисията, като последното плащане се извършва заедно с изплащането на номиналната стойност на емисията.

До участие в аукциона бяха допуснати поръчки със съвкупна номинална стойност 163 205 000 евро,

в т.ч. несъстезателни поръчки със съвкупна номинална стойност 5 155 000 евро. Постигнатият коефициент на покритие е 1.09. Средната цена на допуснатите до участие в аукциона поръчки е 94.69 евро на 100 евро номинал.

Съгласно взетото от Министерството на финансите решение,

бяха одобрени поръчки в размер на 150 000 000 евро номинална стойност,

в т.ч. несъстезателни поръчки в размер на 5 155 000 евро.

В аукциона участваха 8 първични дилъри на държавни ценни книжа.

„Министерството на финансите ще предлага за продажба допълнителни количества от емисията“, уточняват от Българската народна банка.