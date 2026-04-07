Джей Ди Ванс посещава Унгария в подкрепа на предизборната кампания на Орбан

Вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс замина за Унгария, за да се срещне с премиера Виктор Орбан и да го подкрепи публично преди предстоящите парламентарни избори в страната на 12 април, съобщи Ройтерс.

Унгарският министър-председател е изправен пред най-оспорваните избори в кариерата си. Повечето независими проучвания показват, че дясноцентристката партия ТИСА, водена от Петер Мадяр, ще вземе превес.

Преди отпътуването си от Вашингтон Ванс заяви, че очаква разговори по широк кръг теми, включително двустранните отношения между САЩ и Унгария, както и въпроси, свързани с Европа и войната в Украйна.

По време на двудневната си визита американският вицепрезидент ще участва и в предизборен митинг заедно с Орбан, съобщават източници от унгарското правителство.

Според анализатори визитата излиза извън рамките на стандартната дипломация. Определят я като ясен сигнал в подкрепа към настоящия унгарски премиер в решаващ момент, а и като част от по-широка стратегия за засилване на влиянието на консервативни и нелиберални политически сили в Европа.

По-рано държавният секретар на САЩ Марко Рубио също подчерта значението на преизбирането на лидера на ФИДЕС за двустранните отношения, като намекна за възможна финансова подкрепа от страна на Вашингтон.