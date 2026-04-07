Енергийният министър не се очаква чувствително поскъпване на тока от 1 юли

Служебният енергиен министър Трайчо Трайков заяви, че не се очаква чувствително поскъпване на тока от 1 юли, въпреки заявените нови цени от електроразпределителните дружества за следващия регулаторен период. По думите му, крайната цена за битовите потребители остава стабилна благодарение на механизми като Фонда „Сигурност на електроенергийната система“ и приходите от въглеродни емисии.

Трайков подчерта, че България е сред страните в Европейския съюз, които настояват за преразглеждане на част от правилата заради силния ценови натиск върху енергийните производители.

За топлофикационните услуги министърът също изрази мнение, че няма основания за рязко поскъпване от 1 юли. Той обясни, че за таксата „сградна инсталация“ е дадена възможност на етажните собствености да избират между различни варианти за изчисление. При сгради с вертикални щрангове е трудно да се постигне напълно справедливо разпределение на разходите без индивидуални топломери, като най-доброто решение остава именно тяхното въвеждане.

Трайков коментира и напредъка по новите мощности на АЕЦ „Козлодуй“, като съобщи, че вече са започнали процедури по отчуждаване на земи.

За средствата по Плана за възстановяване и устойчивост той каза, че въпреки определени затруднения, държавата е успяла да подаде искането за четвъртото плащане по начин, който да позволи запазването на значителна част от средствата.