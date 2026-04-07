Какво е „стактирана вода“?

Една нова вирусна тенденция, наречена „стактирана вода“, включва добавяне на различни вкусови и хранителни добавки към голяма чаша вода всеки ден. От протеинов прах до лимонов сок – потребителите в TikTok добавят дълъг списък от добавки към водата си.

Диетолози и нутриционисти подчертават, че тази напитка не може да замести обикновения прием на вода. Те също така препоръчват добавките да се подбират индивидуално и внимателно да се четат етикетите.

Какво представлява „стактирана вода“?

За разлика от други вирусни рецепти, тя няма точна формула. Някои хора добавят основно съставки за вкус, други се фокусират върху хранителни добавки, а повечето комбинират и двете.

Всеки създава своя версия, избирайки от разнообразни съставки като:

колаген

чиа семена

лимонов сок

електролити

креатин

пробиотици

протеин на прах

кокосова вода

куркума

ябълков оцет

плодове

Трябва ли да пиете „стактирана вода“?

Най-важното е, че тя не може да замени обикновената вода. Според експертите, ежедневните нужди от хидратация не могат да бъдат покрити само с такава напитка.

Количеството вода, което ви е необходимо, зависи от фактори като физическа активност, климат и здравословно състояние.

Въпреки това, добавянето на „стактирана вода“ към режима ви не е непременно вредно. Някои добавки дори имат доказани ползи:

Електролити – помагат за хидратация при интензивни тренировки

– помагат за хидратация при интензивни тренировки Креатин – подпомага мускулната сила и когнитивните функции

– подпомага мускулната сила и когнитивните функции Протеини и колаген – подпомагат приема на протеин

Други съставки, като лимон или лайм, просто правят водата по-вкусна и могат да ви накарат да пиете повече.

Експертите предупреждават да не се прекалява:

твърде много фибри могат да причинят храносмилателни проблеми

някои добавки съдържат много натрий

прекомерното използване на добавки не заменя пълноценното хранене

„Нищо не може да замени хранителните вещества от истинската храна,“ подчертават специалистите.

Това може да бъде полезен и интересен начин да разнообразите хидратацията си, но не бива да се разчита на нея като основен източник на течности или хранителни вещества. Най-добре е да се използва умерено като допълнение, а не като заместител на здравословния начин на живот.

