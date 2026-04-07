Екстрадират от България член на „Розовите пантери“ в Гърция

Софийският апелативен съд допусна екстрадацията на сръбския гражданин J. R. на гръцките власти, в изпълнение на Европейска заповед за арест, съобщиха от Софийската градска прокуратура. Както е известно, сърбинът е част от известната банда „Розовите пантери“. Решението е окончателно.

Припомняме, че в началото на годината двама сръбски граждани от групировката на 48 и 46 години откраднаха луксозни часовници и ценности на обща стойност 579 805,75 евро в бижутерия в района на Халкидики, Гърция. Разследването на гръцката полиция е потвърдило, че четирима членове на бандата са били в страната от 20 август до 2 септември с цел да оберат бижутерия.

Основните мишени на участниците в “Розовите пантери” са бижутерийни магазини, които впоследствие ги ограбват. Работата им е проста – приближават обектите с нает с фалшива лична карта автомобил. Обличат се с костюми тип „flat cap“ – шапки с ушанки и използват електрически тротинетки.

Членовете на групата са влезли в Гърция по различно време, използвайки фалшиви документи за пътуване, за да наемат автомобили с крадени регистрационни номера. Преди обира са правили многократни огледи на района и са планирали действията си в детайли, като са използвали автомобили и електрически тротинетки за придвижване.

Твърди се, че за първи път “Пантерите” се събират преди 20 години в Белград, като първият удар е през май 2003 година в Лондон. Предполага се, че от тогава до днес те са извършили 500 кражби на бижута за над 300 000 000 долара. Групата е заподозряна още в кражби в Швейцария, Япония, Франция, Германия, Испания, Монако, Лихтенщайн и Обединените арабски емирства, голяма част от които остават неразкрити и до ден днешен.