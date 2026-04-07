OpenAI призова главния прокурор на Калифорния да разследва Мъск

OpenAI, разработчикът на популярния чатбот ChatGPT, призова главните прокурори на Калифорния и Делауеър да започнат разследване срещу милиардера Илон Мъск, съобщи CNBC. В писма до тях, главният стратегически директор на OpenAI Джейсън Куон обвини Мъск в „атакуване“ на компанията с цел подкопаване на позицията ѝ. Той смята, че Мъск е координирал действията си с Марк Зукърбърг, ръководител на Meta.

Мениджърът на OpenAI ги обвинява в „неподходящо поведение, което не е в съответствие с принципите на свободната конкуренция“. Той отбелязва, че действията на Мъск срещу компанията биха могли да попречат на развитието на свръхинтелигентността ѝ (AGI, изкуствен интелект, превъзхождащ хората). „Тези атаки имат за цел да завземат контрола над бъдещето на AGI, като го отнемат от онези, които са законово задължени да преследват мисията да направят AGI достъпен за цялото човечество, и го поставят в ръцете на конкуренти, които нямат принципи, основани на мисията, и които пренебрегват всички изисквания за безопасност“, цитира тв каналът писмото на Куон.

Както отбелязва каналът, OpenAI е изпратила писмата до прокуратурата няколко седмици преди началото на избора на жури по делото между компанията и Мъск.

Мъск е един от основателите на OpenAI, но напуска компанията през 2018 г.

след неуспешни опити за сливането ѝ с Tesla, корпорацията, която той ръководи. Мъск съди ръководството ѝ, защото според него OpenAI се е отказала от първоначалната си мисия, която е била да бъде с нестопанска цел и продуктите ѝ да бъдат достъпни за използване от цялото човечество.

В същото време милиардерът основава собствена компания, xAI, за да разработва изкуствен интелект.