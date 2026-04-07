Samsung Electronics прогнозира 755% увеличение на тримесечната печалба

Южнокорейският производител Samsung Electronics прогнозира, че продажбите му ще нараснат с 68% на годишна база, за да достигнат 88.7 милиарда долара. Това показват предварителните резултати за първото тримесечие на текущата си фискална година.

Компанията също така очаква оперативната печалба да се увеличи със 755% до 57.2 трилиона корейски вона (38.2 милиарда долара). Това е повече от оперативната печалба за цялата 2025 г. и е тримесечен рекорд за компанията.

Окончателните резултати за първото тримесечие ще бъдат публикувани на 30 април.

Според експерти, интервюирани от The Chosun Daily, силното търсене на чипове за памет с изкуствен интелект е причината за растежа на Samsung Electronics.