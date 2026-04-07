РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Facebook Youtube

Електрохолд предоставя 7 стипендии на студенти по програмата M.O.V.E.

Електрохолд осигурява 7 стипендии на студенти  в първото издание на програмата M.O.V.E. – Modern Oriented Vision for Energy. Студентите са от Технически университет – София и Геолого-географски факултет към Софийски университет.

Освен че ще получават месечна стипендия от 550 евро за целия период на следването си, те ще имат възможност да работят по следните проекти: ElectroSketch, GIS-Electric Pathways, системата за управление на умни електромери MDM и системата SCADA/ ADMS.

Стипендиантите са избрани след събеседване с комисия, част от която са и ръководителите на проектите в ЕРМ Запад. Ключови фактори са мотивацията и интересът им към развитието на енергийния сектор.

„Ние подготвяме следващото поколение енергетици, които да осъществят прехода към енергетиката на бъдещето. Тя се нуждае от мотивирани и иновативно мислещи специалисти, които имат смелостта да създават решения за един по-устойчив свят. Работим за приемственост и изграждане на силна връзка между знанието и практиката, за да дадем на младите хора реален шанс да се развиват и да бъдат двигател на промяната“, каза главният изпълнителен директор на Електрохолд България Георги Миков при връчване на стипендиите.

Електрохолд последователно развива различни образователни програми – от ученически конкурси до стажантски и стипендиантски инициативи, насочени към изграждане на следващото поколение енергийни специалисти. Програмата M.O.V.E. е част от дългосрочната стратегия на компанията да инвестира в образованието и професионалното развитие на младите хора в България. Тя надгражда досегашната стипендиантска програма на Електрохолд. Насочена е към студенти с интерес към професионална реализация в сферата на електроенергетиката и предоставя възможност за участие в реални бизнес проекти, работа с ментори и придобиване на практически опит в динамична корпоративна среда.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Последни новини

Подкаст

Параграф 22

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

Facebook-f Youtube

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

Никога не пропускайте важни новини. Абонирайте се за нашия бюлетин.

Информация

Всички права запазени.