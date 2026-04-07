Белгия обмисля ограничения за достъп на деца под 13 години до социалните мрежи

Правителството на Белгия подготвя законодателна инициатива, която цели да ограничи използването на социалните мрежи от деца под 13-годишна възраст, предаде БТА.

Все още няма яснота кога мерките ще влязат в сила, като продължават и дискусиите за практическото им прилагане.

Според обсъжданите предложения контролът върху спазването на ограниченията няма да бъде възложен на самите платформи, а на независим орган. Сред вариантите е и въвеждането на приложения за електронна идентификация, чрез които да се удостоверява възрастта на потребителите.

Белгийските власти не са постигнали единодушие дали новите ограничения да не следват френския пример и възрастта на потребителите с право на достъп до социалните мрежи да бъде повишена до 15 години.