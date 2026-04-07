ПОК „Доверие“ ще преведе всички пенсионни плащания преди Великден

ПОК-Доверие

Пенсионно-осигурителна компания „Доверие“ ще преведе на 8 април всички дължими пенсионни и периодични плащания преди Великден, с цел да осигури спокойствие и удобство на своите клиенти в навечерието на празничните дни.

Преводите ще обхванат всички, получаващи средства от Фонд за разсрочени плащания „Доверие“, Фонд за изплащане на пожизнени пенсии „Доверие“, Доброволен пенсионен фонд „Доверие“, както и дължимите разсрочени плащания от Универсален пенсионен фонд „Доверие“.

ПОК “Доверие“ пожелава на своите клиенти светли и спокойни празници, здраве, благополучие и повече споделени моменти с близките хора.

