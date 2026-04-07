Йотова предупреди, че ескалацията в Близкия изток води до хуманитарна и икономическа криза

Йотова предупреди, че ескалацията в Близкия изток води до хуманитарна и икономическа криза

Президентът Илияна Йотова предупреди, че ескалацията в Близкия изток води до хуманитарна и икономическа криза, като ще доведе до нови разрушения, жертви и дълготрайна нестабилност. В официална позиция до медиите тя призова всички страни в конфликта към разум, сдържаност и отговорност.

По думите ѝ, връщането към принципите на международното право и дипломацията е единственият път към устойчиво решение. Тя подчерта, че хората очакват диалог вместо заплахи и мир вместо война, както и отговорно лидерство в този критичен момент.

Позицията идва на фона на изявление на президента на САЩ Доналд Тръмп в социалната мрежа „Трут Соушъл“, в което той коментира ситуацията в Иран. Тръмп определи момента като ключов за световната история и прогнозира край на дългогодишното управление в Техеран.

САЩ и Израел атакуваха иранския остров Харг, Тръмп предупреждава за края на една цивилизация

В публикацията си той предупреди за драматични последици, като заяви, че е възможно „цяла една цивилизация“ да бъде унищожена, макар да изрази надежда това да не се случи.

Още от категорията..

Последни новини

