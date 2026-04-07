Министър Димитър Илиев и Христо Стоичков наградиха призьорите в детски футболен турнир в Етрополе

Министър Димитър Илиев и Христо Стоичков наградиха призьорите в детски футболен турнир в Етрополе

Събитието беше организирано от ПФК Етрополе със съдействието на Община Етрополе и с активното участие на Христо Стоичков по повод неговия 60-годишен юбилей. Турнирът събра 77 отбора в различни възрастови групи от 27 клуба, сред които и Футболната академия „Хаджи“.

„Etropole Tournament 2026“ представлява важна стъпка към утвърждаването на града като център на детско-юношеския футбол и към възраждането на спортните традиции. Организаторите имат амбицията турнирът да се развива и да привлича все по-широко международно участие.

Министър Илиев изрази и удовлетворение от присъствието на Христо Стоичков, като отбеляза, че с труда и таланта си той е доказал, че мечтите се постигат с упоритост и силен характер. Според него за децата Стоичков е вдъхновяващ пример за това докъде може да стигне човек, когато вярва в себе си и не се отказва. По думите му футболът възпитава ценности като отговорност, работа в екип и стремеж към усъвършенстване – качества, които остават за цял живот.

Четете още: Полумаратон променя движението в София и маршрутите на градския транспорт

