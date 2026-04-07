САЩ и Израел атакуваха иранския остров Харг - идва ли краят на една цивилизация?

САЩ и Израел атакуваха иранския остров Харг. Въздушните удари са поразили бункери и фортификационни съоръжения, предаде ДПА, цитирана от БТА. Атаките идват на фона на изтичането на ултиматума на президента на САЩ Доналд Тръмп към Иран, пред който условието е да сключи споразумение и да отвори Ормузкия проток. Крайният срок за Техеран, поставен от Тръмп, е 8 април, в 3.00 часа българско време.

Американските военни отчетоха, че са нанесли десетки удари по бункери, радарна станция и складове за боеприпаси на острова. Израелската армия обяви, че е завършила масирана операция срещу инфраструктурни обекти на терористичния режим в Иран, но не уточни кои са те. От Иран потвърдиха за извършени атаки срещу острова.

Агенция ИРНА съобщи, че двама души са убити при въздушен удар по жп мост близо до град Кашан, който се намира в централната част на Иран. Други трима души са ранени, като степента на щетите тепърва ще се оценява.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп написа в социалната си мрежа Truth Social: “Цяла една цивилизация ще загине тази вечер и никога повече няма да възкръсне. Не искам това да се случи, но вероятно ще се случи. Въпреки това сега, когато имаме пълна и тотална смяна на режима, при която преобладават различни, по-умни и по-малко радикализирани умове, може би ще се случи нещо революционно прекрасно – КОЙ ЗНАЕ? Ще разберем тази вечер, в един от най-важните моменти в дългата и сложна история на света. 47 години на изнудване, корупция и смърт най-накрая ще приключат. Бог да благослови великия народ на Иран!”

Тръмп заплаши да разположи сухопътни войски, за да завземе критична петролна инфраструктура на острова, но експерти предупреждават, че подобна операция би струвала живота на много американски военни и не би била решителен ход за прекратяване на войната.

Остров Харг е основният център за износ на петрол от Иран. През Харг преминава около 90–95% от морския износ на ирански петрол и петролни продукти – на практика това е главният „петролен клапан“ на страната.

Реакция не закъсня и от Европейския съюз, след като Европейската комисия призовя за максимална сдържаност в навечерието на изтичането на ултиматума на президента на САЩ Доналд Тръмп към Иран за отваряне на Ормузкия проток.

Трябва да се отбележи, че промяната в настроенията на Тръмп са доста резки.

На 21 март Тръмп даде 48 часа на Иран да отвори Ормузкия проток. Президентът заплаши в публикация в “Трут Соушъл”, че ако това не се случи, “САЩ ще ударят и разрушат иранските електроцентрали”. Малко преди изтичането на срока той обяви, че води “продуктивни разговори” с Иран за приключване на конфликта и че е разпоредил отлагането на военните действия с пет дни – до 26 март.

Малко преди изтичането и на този краен срок Тръмп отправи нови заплахи: “По-добре да се заемат сериозно скоро, преди да е станало твърде късно, защото щом това се случи, НЯМА ВРЪЩАНЕ НАЗАД и няма да е приятно!”. Същия ден срокът беше удължен до 6 април, като Доналд Тръмп пак отбеляза, че преговорите вървят “много добре”.

В събота, 4 април, американският държавен глава отново припомни в изявление в социалната си мрежа крайния срок за отварянето на Ормузкия проток – 6 април, казвайки, че върху Иран ще се стовари “истински ад”, ако това не се случи. С наближаването на поредния краен срок, Тръмп пусна ново съобщение, изпълнено с ругатни, и още по-остри заплахи и отново увеличи ултиматума си с 24 часа.

По време на пресконференция в Будапеща, където вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс е на посещение заяви, че те вече са победили военно Иран и че Иран сега „се опитва да нанесе колкото се може повече икономически щети на света“, като държи Ормузкия проток затворен.