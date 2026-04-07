РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Facebook Youtube

Хванаха контрабандно злато за 100 хил. евро

Хванаха контрабандни бижута от сребро и злато за 50 000 евро на "Капитан Андреево"

Окръжна прокуратура-Хасково привлече като обвиняема жена с турско и нидерландско гражданство за опит да пренесе контрабандно злато през ГКПП „Капитан Андреево”. Златарката пътувала с други двама чужди граждани в автомобил, като никой от тях не декларирал внос на стоки, валута и ценности.

При извършения личен преглед обаче в дамската й чанта митническите служители открили обаче две червени на цвят текстилни торбички. В едната от тях имало укрити 16 броя златни гривни, а в другата – 6 броя златни кюлчета с общо тегло 720 грама 22-каратово и 24-каратово злато на обща стойност близо 100 хил. евро. Ценностите са иззети, а златарката е с мярка „парична гаранция“ в размер на 3 хил. евро.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Последни новини

Анкета

Ще ви мотивират ли новите играчи на политическата сцена да отидете до урните за гласуване на 19 април?
Гласувай

Подкаст

Параграф 22

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

Facebook-f Youtube

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

Никога не пропускайте важни новини. Абонирайте се за нашия бюлетин.

Изработка на Уеб Сайтове – 88Lab.eu

Информация

Всички права запазени.