Хванаха контрабандно злато за 100 хил. евро

Окръжна прокуратура-Хасково привлече като обвиняема жена с турско и нидерландско гражданство за опит да пренесе контрабандно злато през ГКПП „Капитан Андреево”. Златарката пътувала с други двама чужди граждани в автомобил, като никой от тях не декларирал внос на стоки, валута и ценности.

При извършения личен преглед обаче в дамската й чанта митническите служители открили обаче две червени на цвят текстилни торбички. В едната от тях имало укрити 16 броя златни гривни, а в другата – 6 броя златни кюлчета с общо тегло 720 грама 22-каратово и 24-каратово злато на обща стойност близо 100 хил. евро. Ценностите са иззети, а златарката е с мярка „парична гаранция“ в размер на 3 хил. евро.