Орбан е модел, който цяла Европа трябва да следва, заяви Джей Ди Ванс

Унгарският премиер Виктор Орбан е модел, който цяла Европа трябва да следва, заяви американският вицепрезидент Джей Ди Ванс в Будапеща.

Той пристигна в унгарската столица броени дни преди парламентарните избори, които според социологическите проучвания партията на Орбан може да загуби за първи път от 16 години.

Ако западноевропейските лидери бяха следвали политиката на Виктор Орбан в Унгария, днес нямаше да преживяват енергийна криза, убеден е американският вицепрезидент Джей Ди Ванс.



„В Унгария в момента енергийните цени са повишени, но далеч по-малко, отколкото почти навсякъде другаде в Европа, и това е благодарение на лидерството на човека, който стои до мен“, заяви Ванс на съвместна пресконференция с Орбан.



По думите му, Съединените щати и Унгария са закрилници на западната цивилизация:



„Тук съм, защото защитаваме идеята, че произлизаме от християнска цивилизация и изповядваме християнски ценности, които вдъхновяват всичко – от свободата на словото до върховенството на закона, до зачитането на правата на малцинствата и защитата на уязвимите“, посочи той.



Унгарският премиер Виктор Орбан го е информирал за намеса на украинските служби в изборния процес в Унгария.



„Живеем в сянката на война от четири години и сме убедени, че ако Доналд Тръмп беше президент на Съединените щати през 2022 г., тази война дори нямаше да избухне. И ако европейците, по-точно Брюксел, не бяха възпрепятствали мирните усилия на президента, отдавна можеше да има мир в Украйна“, смята Орбан.