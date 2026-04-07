„Информационно обслужване“ представи системата за обработка на изборните резултати преди вота на 19 април. Демонстрацията се проведе в сградата на Народното събрание. От дружеството обясниха начина на работа и отговориха на въпроси на партии, наблюдатели и медии.

Председателят на Централната избирателна комисия Камелия Нейкова призова участниците в изборния процес да бъдат активни не само като гласоподаватели, но и като наблюдатели на всички етапи от преброяването и отчитането на резултатите.

Системата беше представена от ръководителя на проекта Александър Станев, който подчерта, че инфраструктурата е под непрекъснато 24-часово наблюдение. По думите му, през годините са натрупани над 22 години видеоархив от преброяването на бюлетини и попълването на протоколи.

Компютърната обработка на резултатите се извършва на две нива. Първо – в изчислителни пунктове към районните избирателни комисии, където се въвеждат данните от протоколите и машините за гласуване. След това информацията се изпраща в ЦИК, където се извършва повторно въвеждане от различни оператори и се прави проверка за несъответствия.

От „Информационно обслужване“ уточниха, че системите работят в затворени мрежи без възможност за отдалечен достъп, а всички въведени протоколи се сканират и публикуват онлайн за прозрачност.

Изпълнителният директор на дружеството Ивайло Филипов съобщи, че на всеки десет минути ще се проверява дали има активно видеоизлъчване от секциите по време на преброяването. От ЦИК допълниха, че членовете на секционните комисии ще получат бонус от 15 евро, ако предадат протоколите без грешки.