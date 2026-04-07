От ИО ще демонстрират системата за компютърна обработка на данните от гласуването на изборите

„Информационно обслужване“ АД ще направи в 10:30 ч. публична демонстрация на системата за компютърна обработка на данните от гласуването в изборите за Народно събрание на 19 април 2026 година. Това съобщиха от Централната избирателна комисия (ЦИК).

От избирателната комисия информираха още, че по-късно, в 14:30 часа, ще осигурят възможност за публичен преглед на изходния код на системите за РИК и ЦИК, които ще бъдат използвани за компютърната обработка.

Събитията ще се проведат в сградата на Народното събрание, пл. „Княз Александър І“ № 1, зала № 1. Могат да присъстват по един упълномощен представител на регистрираните за участие в изборите партии, коалиции и инициативни комитети, регистрирани наблюдатели и представители на средствата за масово осведомяване.