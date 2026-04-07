Вашингтон изчислява цената на военните активи, унищожени във войната с Иран

Войната на Доналд Тръмп срещу Иран струва на Съединените щати стотици милиони долари на ден, а около една десета от тях е цената на унищоженото военно оборудване в боевете, според неотдавнашен анализ. Загубите на американски войници и материали са леки по стандартите на войните, в които двете страни са по-равностойни, казват експерти по отбрана, но унищожаването на скъпи американски радарни системи от Иран е направило Вашингтон по-уязвим в случай на бъдещи конфликти в други сцени на военните действия, като например Китай.

От 28 февруари насам има 13 смъртни случая на американци при удари по американски бази. Повече от 300 американски войници са ранени. Илейн Маккъскър – старши сътрудник в Американския институт за предприемачество (AEI) и бивш висш служител по бюджета на Пентагона, оценява стойността на кампанията срещу Иран в диапазона 22.3 – 31 милиарда долара през петте седмици, откакто стопанинът на Белия дом нареди на американските сили да атакуват ислямската република на 28 февруари.

Изчисленията на Маккъскър включват разходите за разполагане на допълнителни американски активи в Близкия изток от края на декември 2025-а, но не и пълната оценка на щетите от бойните действия, която е малко вероятно да бъде ясна преди края на конфликта. От тези числа между 2.1 и 3.6 милиарда долара са щети от бойните акции и подмяната на оборудване, включително и разходите за ремонт на самолетоносача USS Gerald R Ford, изтеглен за поддръжка след пожар в перално помещение, и цената за ремонт на система за ранно предупреждение за балистични ракети, поразено от дрон в Катар.

„Повреденото оборудване понякога може да бъде ремонтирано за дни, докато някои унищожени системи ще отнемат години, за да бъдат подменени едно към едно“, отбелязва Маккъскър, добавяйки, че войната вероятно ще изостри съществуващите проблеми с критичните материали и компоненти, необходими за ремонт и поддръжка.

Впечатленията са, че Техеран е дал приоритет на атаките срещу радарни и комуникационни системи в американски бази в Близкия изток, както и срещу самолетите за зареждане с гориво, които позволяват на американските изтребители да извършват удари на дълги разстояния. Този удължаващ се списък с оскъдно и сложно оборудване, ударено от Иран, накара анализатори и бивши служители на Пентагона да изразят загриженост за американските ресурси и използването им на места с по-добро разположение.

Пентагонът поиска допълнителни 200 милиарда долара от Конгреса, за да покрие разходите за операциите си в Иран. Марк Кансиан – старши съветник по отбрана и сигурност в Центъра за стратегически и международни изследвания (CSIS) – заяви, че според него кампанията струва на Съединените щати около половин милиард долара всеки ден. CSIS изчислява, че американците са понесли бойни загуби и щети по инфраструктурата на стойност най-малко 1.4 милиарда долара през първите шест дни от боевете, след което броят на изстреляните ирански ракети е намалял.

Оценките варират в зависимост от методологията и какво е включено в различните данни. „Подробностите са силно ограничени. Цената може да бъде значително по-висока в зависимост от това какво оборудване е било в съоръженията, които са били ударени“, отбелязва Кансиан. Според него, вероятно ще са необходими над 700 милиона долара, за да се подмени Boeing E-3 Sentry – системата за ранно предупреждение и контрол във въздуха, действаща като въздушен контролен пункт – която беше силно увредена при удар срещу военновъздушната база „Принц Султан“ близо до Рияд. Служител на американското министерство на отбраната отказа да коментира оценките на Пентагона за бойните щети от съображения за оперативна сигурност.

Наред с E-3, анализаторите твърдят, че две радарни системи в Йордания и Катар са сред най-важните повредени активи. Те включват радар AN/TPY-2 – критичен за функционирането на усъвършенстваната американска система за противоракетна отбрана, известна като Thaad, за която се съобщава, че е била унищожена в база в Йордания в началото на атаката. Има информация и за друг AN/TPY-2 в Саудитска Арабия, който също е бил поразен, но мащабът на щетите остава неясен. Смята се, че подмяната на всеки AN/TPY-2 струва около 485 милиона долара и че може да отнеме почти три години на американската група от отбранителния бранш Raytheon да произведе един AN/TPY-2.

Миналата година компанията достави 13-ата такава система и няма излишни бройки на склад, което означава, че запълването на празнините ще изисква пренареждане на военните ангажименти на други места. „Това е много оскъден и високопроизводителен радар“, коментира Том Карако – директор на проекта за противоракетна отбрана в CSIS. Той отбелязва, че тези системи са от решаващо значение за Съединените щати, както да парират залпове с балистични ракети от Иран, така и за цялостната американска отбранителна позиция по света. И добавя: „Ремонтът или подмяната им ще бъде много висок приоритет. Не можете да вземете радар Amazon Basics, за да замените AN/TPY-2.“

Бивш висш служител на американските военни заяви, че голяма част от щетите по американските активи са „самопричинени“ поради неправилното използване на ресурсите. „Или не се защитихме правилно, или допуснахме грешки при използването на системите“, смята той.

Кели Гриеко – старши сътрудник в неправителствената организация Stimson Center – заяви, че Иран е имал успех в поразяването на статични цели като паркирани самолети и сгради в американски бази. „Много по-лесно е да се преследват по-големи, фиксирани цели“, отбелязва тя.

Ударите по американската радарна инфраструктура ще затруднят бързото идентифициране и прихващане на входящи ирански ракети. Както и точното изчисляване на размера, състава и целите им и на залпове с дронове. По оценка на експерти, щетите, понесени от американските бази, са като цяло в съответствие с очакванията.

Въпреки съобщенията, че Иран е свалил повече от дузина дрона MQ-9 Reaper, произведени от General Atomics, най-значимият въздушен удар е свалянето на F-15E над планинския югозападен район на страната на 3 април. Иранските и американските сили се надпреварваха да намерят двамата членове на екипажа, които бяха спасени от Съединените щати през уикенда.

Летящ на малка височина A-10 Warthog, осигуряващ въздушна подкрепа за мисията за търсене и спасяване, е бил ударен от ирански снаряди и впоследствие се е разбил над Персийския залив. Американските медии съобщиха, че два транспортни самолета C-130 Hercules е трябвало да бъдат унищожени на земята от американските сили по време на операцията. Централното военно командване на Иран заяви, че два американски хеликоптера Blackhawk и два C-130 Hercules са били свалени в южен Исфахан.

За Кансиан, по стандартите на други скорошни американски кампании щетите, понесени през последните няколко седмици, изглеждат по-тежки. „Но по стандартите на войната като цяло това е много леко“, добави той. През петте седмици на операция „Пустинна буря“ през 1991 г., когато водена от Съединените щати коалиция освободи Кувейт от Ирак, 14 американски самолета бяха унищожени в бой.

В началото на войната срещу Иран три F-15E бяха свалени при инцидент с „приятелски огън“ над Кувейт, а танкер KC-135 беше загубен над Ирак. Всеки F-15E струва около 100 милиона долара, докато подмяната на KC-135 ще струва около 160 милиона долара. Разходите за поддръжка на кораби и самолети също ще се увеличават колкото по-дълго продължава войната. AEI изчислява, че разходите за ремонт на кораби, които не изпълняват планираните си графици за поддръжка, ще бъдат около 75 милиона долара.

Но това, което най-много тревожи анализаторите, е, че американците губят активи и изразходват оръжейни запаси, необходими за укрепване на защитата им срещу Китай.

Фабиан Хофман – експерт по противоракетна отбрана в ядрения проект в Осло, посочва: „Радарът за ранно предупреждение Thaad и E-3 със сигурност биха били полезни във война с Китай.“

Съобщава се, че Съединените щати са започнали да преместват елементи от система за противоракетна отбрана от Южна Корея в Близкия изток. Карако от CSIS заяви, че се притеснява, че продължаващото изтощение може да изкуши Пекин да предприеме военна кампания срещу Тайван. И предупреждава: „Не можем да си позволим да продължаваме да изразходваме тези неща“.