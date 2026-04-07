Нидерландската ING Bank прекратява споразумението за продажба на руския си бизнес

Нидерландската ING Bank обяви прекратяването на споразумението за продажба на руския си бизнес на компанията Global Development JSC. В прессъобщението се посочва, че банката не вижда реалистичен шанс купувачът да получи необходимите разрешителни.

„Нашата позиция остава непроменена: не виждаме бъдеще за ING в Русия и оставаме фокусирани върху прекратяването на дейността си на руския пазар“, подчертават от кредитната институция в изявление. „Всеки алтернативен сценарий за излизане би имал финансови последици, подобни на тези, които биха възникнали от предложената по-рано продажба.“

От ING също така отбелязват, че

не са сключвали нови договори с руски клиенти от февруари 2022 г.,

намалили са мащаба на дейността си и са предприели стъпки за отделяне на руския си бизнес от глобалните системи на ING.

ING обяви продажбата на руския си бизнес през януари 2025 година.

От банката заявиха, че са постигнали споразумение с руската Global Development JSC, „собственост на финансов инвеститор, базиран в Москва, с опит във факторинг услугите“. Съгласно условията на сделката Global Development трябваше да придобие всички акции на ING Bank (Eurasia) JSC и да поеме отговорност за всички руски офшорни операции и персонал. Очакваше се сделката да приключи до третото тримесечие.

ING Bank (Eurasia) JSC е руска кредитна институция, 100% от акциите на която са собственост на международната група ING. Тя работи от 1993 година. ING продължава да подкрепя своите международни клиенти в Русия, като същевременно е решила да не прави нов бизнес с руски компании.

ING Group N.V. е мултинационална корпорация за банкови и финансови услуги

с централен офис в Амстердам. Основните ѝ дейности включват банкиране на дребно, директно банкиране, търговско банкиране, инвестиционно банкиране, банкиране на едро, частно банкиране, управление на активи и застрахователни услуги. С общи активи от 967.8 милиарда щатски долара, тя постоянно се нарежда сред най-големите банки в световен мащаб.

ING е нидерландският член на Inter-Alpha Group of Banks, кооперативен консорциум от 11 видни европейски банки. ING Bank е член в списъка на глобално системно важните банки от създаването на списъка през 2011 година. Тя е определена като значима институция от влизането в сила на Европейския банков надзор в края на 2014 г. и в резултат на това е под пряк надзор от Европейската централна банка.

Компанията е компонент на фондовия индекс Euro Stoxx 50.

ING е съкращение от Internationale Nederlanden Groep (буквално „Международна нидерландска група“). Оранжевият лъв на логото на ING намеква за нидерландския произход на групата, тъй като е цветът на NN и логото на Postbank N.V.