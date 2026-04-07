Кристалина Георгиева предупреди, че войната в Близкия изток ще ускори инфлацията и ще забави растежа

Управляващата директорка на Международния валутен фонд Кристалина Георгиева предупреди, че войната в Близкия изток ще ускори инфлацията и ще забави глобалния икономически растеж, като ефектът ще зависи от продължителността на конфликта. По думите ѝ, напрежението вече оказва влияние върху икономическите перспективи.

В интервю пред „Ройтерс“ Георгиева посочи, че преди войната МВФ е очаквал леко подобрение на глобалния растеж – до 3,3% през 2026 година и 3,2% през 2027-а. Дори при бързо прекратяване на военните действия обаче ще има корекция в прогнозата – макар и ограничена, с по-нисък растеж и по-висока инфлация.

Според управляващата директорка на МВФ при по-дълъг конфликт негативните ефекти ще се задълбочат, като ще засегнат както цените, така и икономическата активност в световен мащаб.

Георгиева отбеляза, че някои държави вече са отправили искания за финансова помощ към МВФ. В отговор фондът обмисля разширяване на съществуващи кредитни програми, за да подпомогне икономиките, засегнати от кризата.