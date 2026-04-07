Anthropic разширява партньорството с Google и Broadcom за повече изчислителна мощност

Компанията за изкуствен интелект Anthropic обяви, че е подписала ново споразумение с Google и Broadcom за множество гигавати капацитет от следващо поколение TPU, който се очаква да започне експлоатация от 2027 година. Значителното разширяване на изчислителната инфраструктура ще захранва водещите модели Claude и ще помогне на компанията да отговори на изключително високото търсене от клиенти по целия свят.

„Това новаторско партньорство с Google и Broadcom е продължение на нашия дисциплиниран подход към мащабиране на инфраструктурата: изграждаме необходимия капацитет, за да обслужим експоненциалния ръст на клиентската ни база, като същевременно даваме възможност на Claude да определя границите на развитието на изкуствения интелект“, заяви финансовият директор на Anthropic Кришна Рао. „Правим най-значимия си ангажимент към изчислителни ресурси досега, за да поддържаме темпото на безпрецедентния си растеж.“

Търсенето от страна на клиентите на Claude се е ускорило през 2026 година. Годишният темп на приходите вече надхвърля 30 милиарда долара – спрямо около 9 милиарда долара в края на 2025-а. Когато през февруари компанията обяви финансирането си от серия G, тя съобщи, че над 500 бизнес клиенти харчат по над 1 милион долара годишно. Днес този брой надхвърля 1000, като се е удвоил за по-малко от два месеца.

По-голямата част от новите изчислителни мощности ще бъдат разположени в Съединените щати, което прави това партньорство значително разширение на ангажимента от ноември 2025 г. за инвестиция от 50 милиарда долара в укрепване на американската изчислителна инфраструктура.

Партньорството задълбочава съществуващото сътрудничество с Google Cloud – надграждайки увеличения TPU капацитет, обявен през октомври, както и отношенията с Broadcom.

Компанията обучава и управлява Claude върху разнообразен AI хардуер – AWS Trainium, Google TPU и NVIDIA GPU, което ѝ позволява да съпоставя задачите с най-подходящите чипове. Това разнообразие от платформи води до по-добра производителност и по-голяма устойчивост за клиентите, които разчитат на Claude за критична работа. Amazon остава основният облачен доставчик и партньор за обучение, като сътрудничеството по Project Rainier продължава. Claude остава единственият водещ AI модел, достъпен за клиенти и в трите най-големи облачни платформи в света: Amazon Web Services (Bedrock), Google Cloud (Vertex AI) и Microsoft Azure (Foundry).