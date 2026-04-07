Властите в Иран призоваха младите да образуват „живи вериги“ около електроцентралите

Иран е готова на крайности, за да защити енергийната си инфраструктура. Властите призоваха „млади хора, спортисти, артисти, студенти и преподаватели“ да образуват „живи вериги“ около електроцентралите в страната с цел да ги предпазят от евентуални удари, предаде Асошиейтед прес.

Подобни действия не са без прецедент. В периоди на засилено напрежение със западните държави Техеран вече е организирал „живи вериги“ около ядрени обекти като форма на демонстративна защита и мобилизация на обществото.

Американският президент Доналд Тръмп заплаши, че при неизпълнение на условията за възобновяване на корабоплаването през Ормузкия проток Съединените щати ще нанесат удари по всички електроцентрали и мостове в Ислямската република. По думите му „цялата страна може да бъде извадена от строя за една нощ“.

Израел пък предупреди иранските граждани да избягват пътувания с влакове, което подсказва възможни атаки срещу железопътната инфраструктура.

Генералният секретар на ООН Антонио Гутериш предупреди, че атаки срещу цивилна инфраструктура са забранени от международното право. В отговор американският лидер каза, че не е обезпокоен от подобни обвинения.