„Музикаутор“ разпредели 8.1 млн. евро на близо 200 000 автори

Музикаутор

Сдружението на композиторите, авторите и музикалните издатели – „Музикаутор“ – проведе общо събрание, на което представи отчета си за 2025 година. От него става ясно, че е разпределило 8 140 213 евро или 15 920 872 лева към 199 531 правоносители.

Приходите на дружеството отбелязват нов ръст и през 2025 г., като увеличението спрямо предходната година е 11.1 процента. Основен принос за положителния резултат имат лицензирането на концерти, търговски и туристически обекти, както и дигиталният пазар, отчитат от „Музикаутор“.

От сдружението се похвалиха, че вече имат 3 842 членове в страната. Освен това през изминалата 2025 г. те са пресметнали, че вече имат общо 146 712 активни регистрации на местен репертоар. За сравнение – чуждестранните произведения в каталога на „Музикаутор“ наброяват 38 664 799 заглавия.

По време на общото събрание представителите на „Музикаутор“ отчетоха и най-значимите си постижения за изминалата 2025 година.

На първо място – домакинството на Общото събрание на Международната конфедерация на авторите и композиторите (CISAC GA 2025) – най-престижното световно събитие в областта на авторското право.

На второ място – през май 2025 г. „Музикаутор“ организира и международна кръгла маса, посветена на частното копиране в България. Националното представително проучване на „Алфа Рисърч“, финансирано от CISAC, показа, че приблизително 2.9 млн. българи, или 51% от населението, копират защитено съдържание за лично ползване, което очерта ясна необходимост от законодателни промени и от въвеждане на ефективен механизъм за компенсиране на авторите.

На трето място – през 2025 г. беше поставено началото и на петото издание „Светилник 2025/2026: Че какво без песен е светът“. Инициативата се провежда под патронажа на Министерството на образованието и науката и Министерството на културата, в партньорство с БТА, БНР, НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов“, Народния театър „Иван Вазов“ и други съмишленици.

На четвърто място – през 2025 г. е организирано третото издание на Младежкия конкурс за нова песен. Не на последно място през 2025 г. се провежда дванадесетата сесия на Културния фонд на „Музикаутор“, в която са отпуснати общо 92 000 € (180 000 лв.) за 84 индивидуални проекта за създаване на нова българска музика.

