Шесткратно увеличение на сигналите за изборна търговия спрямо вота през 2024 г.

Шест пъти са се увеличили сигналите за изборна търговия сега в сравнение с изборите през 2024 година.

Това заяви във Велико Търново главният секретар на МВР. Над пет пъти повече са образуваните досъдебни производства.

Рекорден е броят на задържаните 12 дни преди изборите, заяви Георги Кандев.

„Задържаните лица са 204 към 36 за изборите през 2024 г. Предупредителните протоколи са 2972 към 737. Полагаме всички усилия, за да разкриваме, да предотвратяване и да извършваме нашата превантивна дейност. Виждате, че са се повишили сигналите, което означава, че доверието на обществото се е повишило към органите на МВР“, коментира Кандев.

