Ако ситуацията излезе от контрол, затваряме и протока Баб ел-Мандеб, заяви ирански служител

Цената на американския лек суров петрол надхвърли 116 долара за барел

Цената на американския лек суров петрол поскъпна с близо 4 долара и надвиши 116 долара за барел в последните часове до изтичането на ултиматума на президента на САЩ Доналд Тръмп към Иран да се съгласи да допусне свободен трафик на танкерите през Ормузкия проток, предаде Ройтерс.

Северноморският сорт Брент надвиши 110 долара за барел.

Ирански медии съобщават, че петролните съоръжения на остров Харг, който бе бомбардиран по-рано днес от американците, не са претърпели щети и продължават работа.

Високопоставен ирански служител предупреди пред Ройтерс, че ако Тръмп изпълни заканата си да заличи „цяла цивилизация“, „целият регион и Саудитска Арабия ще потънат в мрак“ след ответните удари на Техеран.

Служителят допълни, че „ако ситуацията излезе от контрол“, съюзниците на Иран ще затворят и протока Баб ел-Мандеб, който води от Индийския океан в Червено море до Суецкия канал.