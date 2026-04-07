НСИ отчита ръст на търговията на дребно през февруари, но спад при бизнес услугите

Търговци искат президентът да наложи вето за тавана на надценката на хляба, НСИ отчита ръст на търговията на дребно през февруари, но спад при бизнес услугите

Ръст на търговията на дребно през февруари, но спад при бизнес услугите показват последните данни на Националния статистически институт. Оборотът в сектора на дребно се е повишил с 1% на месечна база, компенсирайки спада от началото на годината.

На годишна база растежът в търговията на дребно се ускорява до 7,3% спрямо 4,2% месец по-рано, като това е 25-и пореден месец на увеличение. Основен принос за месечния ръст имат продажбите на храни, напитки и тютюневи изделия, които нарастват с 2,3%, както и тези на нехранителни стоки – с 0,6%. Продажбите на горива остават без промяна.

Годишното увеличение се дължи най-вече на силен ръст от 10,5% при нехранителните стоки и на 5,3% при храните, докато търговията с горива отчита минимално повишение от 0,4%.

В същото време секторът на бизнес услугите отчита спад. Общият индекс на производството в този сегмент се понижава с 1,4% през януари на месечна база, след спад от 3,2% в края на 2025 година. На годишна база ръстът е слаб – едва 0,3%.

Най-сериозно намаление е отчетено в сектора на информационните и комуникационните услуги – с 6,7%. Понижение има и при професионалните дейности и научните изследвания (-1,2%), административните услуги (-0,9%) и транспорта (-0,7%).

Изключение правят операциите с недвижими имоти, където е регистриран значителен ръст от 15,6%, докато при хотелиерството и ресторантьорството не се наблюдава промяна.

Още от категорията..

Последни новини

